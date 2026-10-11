Profil Brigjen Aries Syahbudin, Jenderal Akpol 94 yang Ditunjuk jadi Kakorlantas Polri

JawaPos.com - Kapolri Suyudi Ario Seto menunjuk Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Aries Syahbudin sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Aries menggantikan Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Wibowo dalam perombakan jabatan yang menjadi bagian dari mutasi terhadap 199 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya pembinaan karier anggota. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja institusi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Johnny, penempatan personel pada jabatan tertentu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, hingga integritas masing-masing anggota.

“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Johnny dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Profil Brigjen Aries Syahbudin

Sebelum dipercaya menjadi Kakorlantas Polri, Aries Syahbudin telah menduduki sejumlah posisi di lingkungan Korps Lalu Lintas. Pada 2026, ia menjabat sebagai Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Korlantas Polri.

Aries juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri sejak 2024. Dalam struktur organisasi, bagian tersebut menangani sejumlah bidang operasional, termasuk perencanaan operasi, kerja sama, pengendalian operasi, serta analisis dan evaluasi.