Inovasi Korlantas Polri, Masyarakat Bisa Cetak SIM Semudah Tarik Uang di ATM

JawaPos.com - Belum lama, Korlantas Polri meluncurkan inovasi baru. Yakni Kios SIM. Dengan inovasi tersebut, masyarakat bisa mencetak SIM semudah menarik uang di ATM.

Inovasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang memperpanjang SIM A dan SIM C melalui layanan digital. Kios SIM menjadi alternatif pencetakan SIM secara mandiri.

Caranya mudah dan sederhana, pemilik SIM yang sudah harus memperpanjang SIM cukup mengakses layanan melalui aplikasi Sinar Digital Korlantas.

Setelah itu, masyarakat sudah mendaftar bisa datang ke anjungan dengan membawa QR code.

”Selanjutnya, pengguna melakukan verifikasi data dan mencetak SIM secara mandiri melalui mesin yang tersedia,” ungkap Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (9/10).

Dengan hadirnya Kios SIM, Korlantas Polri berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan perpanjangan SIM. Fleksibilitas menjadi penekanan di balik hadirnya inovasi tersebut.

Sehingga proses pencetakan SIM lebih efisien dan membantu mengurangi antrean di Satpas.

”Kedepan akan kami lengkapi di seluruh jajaran wilayah Jabodetabek, termasuk penempatan-penempatan anjungan SIM, Kios SIM di beberapa mall pelayanan publik,” kata Wibowo.

Selain Kios SIM, Korlantas Polri juga sudah meluncurkan beberapa inovasi baru seperti Sistem Pembayaran Denda Tilang, STNK Digital, dan aplikasi Siap Jalan. Semuanya terintegrasi dalam aplikasi Digital Korlantas.