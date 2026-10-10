Mabes Polri Beri Asistensi Dugaan Perundungan Berujung Kematian Siswa SD di Pemalang 

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan keterangan kepada awak media. (Polri)

JawaPos.com - Kasus dugaan perundungan di SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) tengah ditangani oleh jajaran Polda Jateng dan Polres Pemalang.

Namun, besarnya perhatian publik membuat Mabes Polri turun tangan memberikan asistensi.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Komunikasi dan koordinasi dengan jajaran Polda Jateng yang menangani kasus tersebut terus dilakukan oleh instansinya.

”Kasus ditangani oleh Polda Jateng, tentu kami dari Mabes Polri memberikan atensi dan asistensi,” ungkap dia saat dikonfirmasi pada Sabtu (101/10).

Nurul meminta semua pihak mendukung dan mendoakan proses hukum yang sedang berjalan sehingga kasus tersebut dapat dituntaskan. Dalam kasus tersebut korban berinisial MHAQ yang masih berusia 7 tahun dan duduk di kelas II SD meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebelum dibawa ke rumah sakit, bocah tersebut mengaku sempat dipukul oleh kakak kelasnya. Untuk mengungkap kasus tersebut, Polres Pemalang melakukan pendalaman dan mencari tahu penyebab kematian korban. Beberapa langkah sudah dilakukan termasuk autopsi jenazah.

”Kami masih melakukan pendalaman, sehingga masyarakat jangan berspekulasi dengan memberikan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kapolres Malang AKBP Rendy Setia Permana pada Minggu (10/10).