Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.26 WIB

Gubernur Turun Padamkan Karhutla, Pemprov Kalteng Perkuat Layanan Pertanahan dan Pengelolaan Sampah

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran (berkaos putih) turun langsung membantu penanganan karhutla di ruas jalan lintas Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (8/10/2026) sore.&nbsp;(Istimewa) - Image

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran (berkaos putih) turun langsung membantu penanganan karhutla di ruas jalan lintas Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (8/10/2026) sore.&nbsp;(Istimewa)

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong penguatan penanganan bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan. 

Sejumlah langkah tersebut tercermin dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat, dukungan terhadap transformasi digital pelayanan pertanahan, hingga dorongan penyelesaian fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun langsung membantu penanganan karhutla di ruas jalan lintas Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (8/10/2026) sore. 

Saat menemukan titik api, Agustiar meminta jajarannya mempercepat penanganan bersama petugas dan relawan.

“Saya sudah menginstruksikan pengerahan alat berat untuk membuat kanal atau saluran air di sekitar lokasi kebakaran guna mendukung proses pemadaman dan pengendalian api,” kata Agustiar Sabran.

“Segera tempatkan ekskavator ke sini, buat kanal atau saluran air di sekitar lokasi untuk mendukung penanganan kebakaran,” tambahnya.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran (berkaos putih) turun langsung membantu penanganan karhutla di ruas jalan lintas Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (8/10/2026) sore. (Istimewa)

Sebelum meninjau lokasi, Agustiar mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Kotawaringin Barat. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kebutuhan tambahan peralatan, di antaranya drone thermal, masker KN95, sepeda motor roda tiga, dan kacamata pelindung.

Agustiar menyatakan kebutuhan tersebut telah dicatat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai kewenangannya.

Berdasarkan laporan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 8 Oktober 2026, tercatat 5.937 kejadian kebakaran dengan luas lahan terbakar mencapai 17.530,18 hektare. Sementara itu, di Kotawaringin Barat terdapat 377 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 2.558,72 hektare.

Besarnya dampak karhutla tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pengerahan sarana dan prasarana, serta memastikan keselamatan petugas dan relawan di lapangan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tetapkan Status Tanggap Darurat, Pemprov Kalteng Minta ASN dan Relawan Dukung Penanganan Karhutla - Image
Nasional

Tetapkan Status Tanggap Darurat, Pemprov Kalteng Minta ASN dan Relawan Dukung Penanganan Karhutla

Rabu, 2 September 2026 | 02.55 WIB

Rakernas II IPPAT 2026 Digelar, Bahas Perkuat Konsolidasi dan Transformasi Layanan Pertanahan - Image
Nasional

Rakernas II IPPAT 2026 Digelar, Bahas Perkuat Konsolidasi dan Transformasi Layanan Pertanahan

Senin, 24 Agustus 2026 | 23.46 WIB

Jarak Pandang Terganggu Kena Asap Karhutla, 30 Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Terganggu - Image
Berita Daerah

Jarak Pandang Terganggu Kena Asap Karhutla, 30 Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Terganggu

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.04 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore