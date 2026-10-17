Perkuat Sinergi dengan Ulama, Kapolri Silaturahmi dengan Rais Aam PBNU di Surabaya

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (kiri) dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar di Yayasan Pondok Pesantren Miftachussunah, Surabaya pada Sabtu (17/10). (Istimewa)
JawaPos.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar di Yayasan Pondok Pesantren Miftachussunah, Surabaya pada Sabtu (17/10).
Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh KH Miftachul Akhyar. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri. Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
"Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dan komunikasi antara Polri dengan para ulama serta tokoh agama," dikutip dari Antara sebagaimana siaran pers resmi Polri kepada media.
Kegiatan silaturahmi juga mencerminkan pentingnya kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.
Ulama dan tokoh agama memiliki peran penting di tengah masyarakat, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan kesejukan, memperkuat persaudaraan, serta merawat toleransi dan kehidupan masyarakat yang harmonis.
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