BMKG Prediksi Sebagian Besar Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Ilustrasi hujan (Freepik)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berupa hujan dengan intensitas ringan hingga petir mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia pada Jumat (9/10).
"Untuk prakiraan cuaca Indonesia kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung," kata Prakirawan BMKG Gina dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat.
Selain wilayah yang diguyur hujan dan ditutupi kabut tersebut, BMKG juga memprakirakan adanya potensi udara kabur di beberapa wilayah Sumatera lainnya, yakni Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang.
Pemantauan curah hujan yang bervariasi ini juga terus berlanjut ke kawasan tengah Indonesia yang meliputi beberapa pulau.
"Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang," ujarnya.
Kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan mendominasi Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, diiringi potensi udara kabur di wilayah Surabaya.
Untuk Pulau Kalimantan, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan petir di Tanjung Selor serta hujan ringan di Samarinda.
Daerah lain di pulau tersebut, seperti Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak diprakirakan mengalami kondisi berasap atau berkabut.
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