BMKG Beri Peringatan Dini, Selasa-Jumat Tinggi Gelombang Capai 4 Meter di Pesisir Selatan Jatim

Ilustrasi gelombang air laut di pesisir pantai. Antara
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya resmi mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.
Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya Puteri Permata Sani menjelaskan peringatan ini berlaku efektif mulai Selasa (6/10) pukul 07:00 WIB hingga Jumat (9/10) 07:00 WIB.
Berdasarkan analisis kondisi sinoptik, pola pergerakan angin di perairan Jawa Timur saat ini didominasi hembusan dari arah Timur hingga Tenggara.
"Kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 28 knots. Kondisi cuaca secara umum cerah berawan," ujarnya Senin (5/10).
Peringatan dini paling krusial ditujukan bagi wilayah perairan pesisir selatan Jawa Timur. BMKG mencatat ada peluang terjadinya gelombang tinggi dengan kategori sangat berbahaya. Yakni antara 2,5 hingga 4,0 meter.
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