BMKG Perkirakan Sejumlah Daerah di Indonesia Berpotensi Diguyur Hujan pada Rabu

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu (23/9), meskipun secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia.

Prakirawan BMKG Adelia Febby dalam siaran yang dipantau dari Jakarta, Rabu, menyebut terdapat sirkulasi siklonik atau pusaran angin di Samudera Pasifik utara Papua dan di pesisir selatan Vietnam.

Kondisi tersebut memicu pertemuan dan perlambatan angin di sejumlah wilayah, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Filipina, hingga perairan Maluku Utara dan Papua.

“Kondisi itu berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya,” kata Adelia.

Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan potensi hujan petir di Pontianak dan Tanjung Selor, hujan sedang di Medan, serta hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Serang, dan Bandung.

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur, hujan sedang berpotensi terjadi di Nabire, sedangkan hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya.

BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan lebat yang dapat terjadi secara lokal meskipun kondisi kering masih mendominasi secara umum.