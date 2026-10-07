Kepala Bakom Syahganda Klarifikasi Video Lama soal Tuntut Ganti Wapres Gibran

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengklarifikasi video pernyataannya yang sempat mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti dengan 3 orang.

Syahganda menegaskan bahwa pernyataan kontroversial tersebut disampaikan saat dirinya masih berada di luar lingkaran pemerintahan, jauh sebelum dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu pertama kali mencuat dalam podcast Total Politik pada September lalu. Syahganda kemudian resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026.

Dalam acara serah terima jabatan di kantor Badan Komunikasi pada Selasa (6/10), Syahganda menyayangkan adanya narasi yang menyebut pernyataan tersebut dilontarkan setelah ia menjabat di pemerintahan.

"Kalau video lama saya yang beredar kemudian dibilang setelah dilantik, sebenarnya mereka melanggar prinsip-prinsip jurnalisme. Karena, itu adalah video-video lama saya," ujar Syahganda.

Komitmen Tegak Lurus pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Syahganda menegaskan bahwa posisinya saat ini menuntut dirinya untuk sejalan sepenuhnya dengan arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

Kritik yang ia sampaikan sebelumnya murni berasal dari posisinya sebagai pengamat di luar sistem.

"Tapi di dalam sistem pemerintahan, otomatis saya harus sejalan dengan Bapak Presiden," kata Syahganda.