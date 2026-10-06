Serah Terima Jabatan Kepala Bakom, Syahganda Ungkap Sempat Ditawari jadi Dubes Turki oleh Prabowo

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan di Kantor Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan mengaku sempat ditawari jabatan Duta Besar untuk Turki oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku, tawaran itu disampaikan Prabowo pada Maret 2026.
Namun, ia menyatakan Prabowo tetap menginginkan dirinya mendapat penugasan di Indonesia. Sehingga, ia dilantik sebagai Kepala Bakom RI, pada Jumat (2/10).
"Karena ketika saya dilantik, itu satu hari sebelum saya dikasih tahu. 'Pak Syahganda, Bapak Presiden tidak berkenan Bapak menjadi Duta Besar'. Karena saya awalnya di-plot untuk Duta Besar di Turki, udah jelas tempatnya karena beliau sendiri bulan Maret sudah menyampaikan," kata Syahganda Nainggolan saat prosesi serah terima jabatan di Kantor Kepala Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10).
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu 7 Oktober 2026: Kabar Baru Membuka Ruang untuk Langkah Berbeda
Ia mengaku sempat menolak tawaran menjadi Kepala Bakom RI pada H-2 menjelang pelantikan. Namun, pada H-1 menjelang pelantikan, dirinya mengaku menerima jabatan sebagai Kepala Bakom RI.
"Saya tolak H-2, H-1 muncul lagi itu, 'Oke, siap,' saya bilang, siap," tegasnya.
Syahganda mengaku diberi penugasan khusus oleh Presiden. Menurutnya, dalam pertemuan selama kurang lebih dua jam di Hambalang, Prabowo meminta agar dirinya mampu mengokestrasi kinerja Bakom RI.
"Saya dipanggil oleh beliau ke Hambalang bersama Pak Waka, hari Minggu tanggal 4. Saya bertemu dengan beliau 2 jam, cukup lama menurut saya, kita diberitahu tentang bagaimana Bakom ini pikiran-pikiran beliau, program-program beliau itu sampai ke rakyat yang paling bawah," tegasnya.
Baca Juga:TNI AL Tunjuk 5 Perwira Berprestasi Pimpin 5 Satuan Baru Korps Marinir yang Diresmikan Prabowo
Selain itu, kata Syahganda, Prabowo juga menginginkan Bakom RI untuk melakukan jemput bola terhadap suara rakyat. Ia menyebut, Prabowo ingin mendengar langsung keluhan rakyat paling bawah lewat Bakom RI.
"Yang kedua, Bapak Presiden mengarahkan pikiran orang-orang yang paling bawah dan apa yang terjadi paling bawah harus sampai ke telinga beliau. Ini yang diminta, jadi bagaimana kita ini mendengarkan suara rakyat," pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022