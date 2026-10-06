Pemerintah Tak Izinkan Konser Israel Houghton, Soroti Dugaan Kampanye Pro Israel

JawaPos.com - Pemerintah memastikan rencana pertunjukan musisi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia tidak akan mendapat izin.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10).

“Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia,” kata Yusril.

Menurut Yusril, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta badan terkait rencana konser bertajuk Til The Whole World Knows Tour 2026.

Yusril menekankan, pemerintah tidak mempermasalahkan latar belakang agama maupun nama Israel Houghton.

Persoalan yang menjadi perhatian justru dugaan adanya kepentingan politik yang dibawa melalui kegiatan musik tersebut.

“Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai itu dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,” ujar Yusril.

Ia menegaskan, dugaan kampanye tersebut tidak sesuai dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Selain itu, kegiatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan sikap pemerintah dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan.