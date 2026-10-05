Desain Seragam PDU 1 TNI Berganti, Panglima TNI: Terinspirasi Beskap

Sejumlah pejabat TNI mengenakan PDU 1 dengan desain baru saat Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI pada Senin (5/10). (Kris/Biro Pers Setpres)
JawaPos.com - Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 TNI, para perwira tinggi (pati) dan prajurit TNI mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 dengan desain terbaru berkerah tegak.
Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, desain tersebut melambangkan budaya dan kearifan lokal. Dia menyebut, inspirasi desain baru PDU 1 untuk tiga matra TNI itu adalah beskap.
”Filosofinya, jadi kita kebudayaan. Beskap ini kan, kearifan lokal supaya kita bisa mandiri secara pakaian. Punya ciri khas, bahwa pakaian yang digunakan oleh TNI secara budaya Indonesia mewakili beskap,” terang dia.
Meski mirip dengan desain pakaian upacara militer beberapa negara, Agus menegaskan bahwa pakaian militer negara-negara ASEAN memang hampir mirip.
Menurut dia, hal itu wajar karena negara-negara ASEAN memang masih satu rumpun.
”Di Asia tuh pakaian hampir sama. Pakaian tuh hampir sama di ASEAN hampir sama. Daerah-daerah lain kalau saya ke luar negeri juga hampir sama pakaiannya. Lagian kan dulu satu rumpun,” imbuhnya.
PDU 1 TNI yang digunakan oleh beberapa pejabat TNI dan prajurit TNI dalam Upacara Peringatan HUT TNI ke-81 hari ini berbeda dengan PDU 1 sebelumnya.
Selain jas berkerah tegak, tampak aksen merah pada bagian kerah seragam PDU 1 tersebut.
Detail desain tersebut tampak jelas saat para pimpinan TNI diberikan Tanda Kehormatan (Tanhor) Bintang Mahaputra oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.
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