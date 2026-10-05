Sah! Presiden Prabowo Subianto Resmikan 6 Kodam Baru di HUT ke-81 TNI

Presiden Prabowo Subianto. (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Sesuai dengan rencana, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru di bawah jajaran TNI AD. Peresmian tersebut berlangsung dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10).
”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo.
Ada pun 6 kodam baru tersebut terdiri atas Kodam XXV/Mahmud Riaasyah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kodam XXVIII/Maluku Kiraha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Winambora di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tidak hanya 6 kodam baru, Presiden Prabowo turut meresmikan 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (BTP), 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), dan 3 Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur) yang terdiri atas unsur Kavaleri, Artileri Medan (Armed), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).
Di bawah jajaran TNI AL, Presiden Prabowo meresmikan 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalyon Marinir. Kemudian untuk TNI AU, Prabowo meresmikan 1 Divisi II Komando Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), 1 Brigade Korpasgat, 3 Batalyon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI, dalam upacara tersebut terlibat 3.378 pasukan dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Selain itu, turut ditampilkan 38 alat utama sistem persenjataan (alutsista). Upacara tersebut mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022