Sah! Presiden Prabowo Subianto Resmikan 6 Kodam Baru di HUT ke-81 TNI

JawaPos.com - Sesuai dengan rencana, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru di bawah jajaran TNI AD. Peresmian tersebut berlangsung dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10).

”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo.

Ada pun 6 kodam baru tersebut terdiri atas Kodam XXV/Mahmud Riaasyah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kodam XXVIII/Maluku Kiraha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Winambora di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tidak hanya 6 kodam baru, Presiden Prabowo turut meresmikan 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (BTP), 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), dan 3 Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur) yang terdiri atas unsur Kavaleri, Artileri Medan (Armed), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

Di bawah jajaran TNI AL, Presiden Prabowo meresmikan 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalyon Marinir. Kemudian untuk TNI AU, Prabowo meresmikan 1 Divisi II Komando Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), 1 Brigade Korpasgat, 3 Batalyon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar.