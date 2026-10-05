Di HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Janjikan Peningkatan Kesejahteraan untuk Prajurit dan Keluarga 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan peningkatan kesejahteraan untuk para prajurit TNI dan keluarga. Hal itu disampaikan secara terbuka oleh Prabowo saat memberikan arahan dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10).
”Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit,” kata Prabowo.
Namun demikian, presiden menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat Indonesia. Dia menyebut, pengabdian sebagai prajurit TNI adalah pengorbanan yang sangat besar untuk keluarga.
”Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak, dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya, atau putranya, atau putrinya tidak akan kembali,” ujarnya.
Kepada seluruh prajurit TNI, Prabowo sebagai presiden berpesan, para prajurit memikul beban yang besar. Juga menjadi salah satu pilar utama menjaga kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, serta kemerdekaan bangsa Indonesia.
”Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ajak Prabowo.
Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI, dalam upacara tersebut terlibat 3.378 pasukan dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Selain itu, turut ditampilkan 38 alat utama sistem persenjataan (alutsista). Upacara tersebut mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat.
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