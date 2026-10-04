2 Jasad Korban Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Kalteng

SRU Darat Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangka Raya menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalteng. (ANTARA)
JawaPos.com - Basarnas mengatakan, tim Search and Rescue Unit (SRU) darat Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangka Raya menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada hari ke-22 operasi SAR, Minggu.
Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC) I Putu Sudayana mengatakan, kedua jasad tersebut ditemukan saat tim SAR gabungan melakukan penyisiran di wilayah Kabupaten Seruyan.
“Setelah ditemukan, kedua korban dievakuasi menggunakan Kapal RIB 02 Kantor SAR Palangka Raya menuju Pos TNI AL Kumai untuk selanjutnya mendapatkan penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait untuk memastikan data dan status korban,” katanya di Banjarmasin, Minggu (4/10).
Ia mengatakan penemuan dua jasad tersebut bagian dari pelaksanaan pencarian lanjutan korban KM Virgo Transport 8 yang masih dilakukan tim SAR gabungan di wilayah darat dan perairan Kalimantan Tengah.
“Operasi SAR masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencarian korban serta memperkuat koordinasi antarpihak di lapangan,” ujarnya.
Operasi pencarian melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, serta potensi SAR lainnya yang dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah wilayah yang menjadi fokus pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8.
Dengan penemuan dua jasad tersebut, tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian melalui unsur darat maupun laut sebagai bagian dari operasi SAR yang masih berlangsung hingga hari ke-22.
Hingga hari ke-22 operasi SAR, Minggu, pukul 17.30 Wita, Basarnas mengonfirmasi 190 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022