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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.23 WIB

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Transjakarta untuk Layani Transportasi Udara

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meluncurkan rute khusus Transjakarta 51ST di CFD Bundaran HI, Minggu (9/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meluncurkan rute khusus Transjakarta 51ST di CFD Bundaran HI, Minggu (9/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan Transjakarta untuk mengembangkan layanan transportasi publik hingga ke jalur udara. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut langkah tersebut sudah dilakukan kota metropolitan lain seperti New York, Amerika Serikat.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta ingin menyiapkan regulasinya sejak awal agar Transjakarta tidak terlambat ketika layanan tersebut nantinya dibutuhkan.

“Untuk Transjakarta kenapa kemudian ada hal yang berhubungan dengan udara? Karena dalam jangka panjang pasti cepat atau lambat Jakarta sebagai kota megapolitan akan ada pengaturan transportasi udara,” kata Pramono, Sabtu (3/10).

Menurut Pramono, bentuk layanan transportasi udara yang nantinya akan dikembangkan Transjakarta belum ditentukan.

Untuk saat ini, Pemprov DKI baru menyiapkan dasar regulasi yang memungkinkan BUMD tersebut memperluas layanan transportasinya.

“Maka kita mempersiapkan itu di awal. Jangan sampai kemudian baru ketika sudah menjadi kebutuhan, perizinannya baru diurus, terutama Perda yang berkaitan dengan itu,” tuturnya 

Selain transportasi udara, Transjakarta juga dipersiapkan untuk melayani transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.

Rencana tersebut masuk dalam Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Transportasi Jakarta menjadi PT Transportasi Jakarta (Perseroda) yang telah diusulkan untuk dibahas DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10), Pramono mengatakan ruang lingkup usaha Transjakarta akan diperluas agar dapat mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi.

Editor: Bayu Putra
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