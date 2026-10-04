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Rian Alfianto
Minggu, 4 Oktober 2026 | 22.09 WIB

6 Cara ke Gunung Bromo dari Surabaya Naik Transportasi Umum, Pilih Rute Sesuai Waktu dan Biaya

Ilustrasi wisata Bromo. (Istimewa)

JawaPos.com - Gunung Bromo menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup mudah dijangkau dari Surabaya meski perjalanan menggunakan transportasi umum membutuhkan beberapa kali transit. 

Wisatawan bisa memilih rute melalui Probolinggo, Pasuruan, maupun Malang, dengan waktu tempuh darat sekitar 2,5 hingga 4 jam sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan Bromo.

Bagi wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi, tersedia sejumlah pilihan untuk menuju Bromo.

Rute via Probolinggo menjadi salah satu pilihan populer karena mengarah ke Cemoro Lawang, sedangkan jalur Pasuruan mengantar wisatawan menuju kawasan Wonokitri atau Tosari.

Pilihan transportasi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Ada yang lebih mengandalkan bus, kereta api, angkutan lokal, hingga travel dan kendaraan sewaan.

1. Naik Bus dari Surabaya ke Arah Tosari atau Wonokitri

Salah satu pilihan menuju Bromo adalah menggunakan bus dari Surabaya menuju kawasan Pasuruan.

Wisatawan dapat memulai perjalanan dari Terminal Purabaya atau titik keberangkatan lain yang melayani rute menuju Pasuruan.

Setelah tiba di wilayah Pasuruan, perjalanan perlu dilanjutkan menggunakan kendaraan lokal menuju Tosari dan Wonokitri.

Dari kawasan tersebut, wisatawan dapat menyewa jeep untuk masuk ke kawasan wisata Bromo.

Rute ini cocok bagi wisatawan yang ingin menuju Bromo dari sisi Pasuruan.

Namun, perjalanan melalui Tosari memiliki karakter jalan yang lebih menanjak sehingga waktu tempuh dapat berubah mengikuti kondisi lalu lintas dan cuaca.

2. Naik Kereta Api Surabaya-Probolinggo, Lalu Sambung Angkutan

Kereta api menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin mengurangi perjalanan menggunakan bus antarkota.

Dari Surabaya, perjalanan dapat dimulai dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju Stasiun Probolinggo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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