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Minggu, 4 Oktober 2026 | 08.06 WIB

Cara ke IKN Nusantara dari Balikpapan dan Samarinda, Ini Rute dan Pilihan Transportasinya

Istana Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. (Andi Firdaus/Antara)

JawaPos.com - Kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa dijangkau dari Balikpapan maupun Samarinda melalui jalur darat.

Wisatawan dapat memilih kendaraan pribadi, shuttle, travel, hingga bus antarkota, dengan waktu perjalanan bergantung pada titik keberangkatan dan rute yang dipilih.

Bagi wisatawan yang ingin melihat langsung kawasan IKN Nusantara, pilihan transportasi menjadi hal penting untuk diperhitungkan sejak awal.

Pasalnya, kawasan ibu kota baru tersebut berada di wilayah Penajam Paser Utara dan tidak berada tepat di tengah Kota Balikpapan maupun Samarinda.

Dari Balikpapan, perjalanan menuju kawasan IKN Nusantara umumnya memerlukan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Sementara dari Samarinda, waktu tempuhnya dapat mencapai sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan titik tujuan di kawasan IKN Nusantara.

Berikut pilihan perjalanan menuju IKN yang bisa menjadi panduan sebelum berangkat.

1. Dari Balikpapan ke IKN dengan shuttle atau travel

Balikpapan menjadi salah satu pintu masuk yang banyak digunakan untuk menuju kawasan IKN.

Wisatawan yang datang melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dapat melanjutkan perjalanan melalui layanan shuttle atau travel.

Sejumlah operator menyediakan perjalanan menuju kawasan IKN dengan memanfaatkan akses jalan tol dengan waktu tempuh perjalanan umumnya sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Salah satu titik yang dapat menjadi tujuan perjalanan adalah Rest Area Nusantara IKN. Tarif shuttle atau travel bervariasi tergantung operator, jenis kendaraan, dan layanan yang dipilih, dengan kisaran mulai sekitar Rp 43.000 hingga Rp 150.000.

Pilihan ini bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi dan ingin perjalanan yang relatif praktis dari Balikpapan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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