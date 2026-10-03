Kapolri Suyudi Ario Seto Pimpin Sertijab Pati Polri, Cek Daftarnya

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin sertijab dan Korps Raport atas mutasi dan kenaikan pangkat sejumlah jenderal polisi pada Sabtu (3/10). (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin serah terima jabatan (sertijab) 27 perwira tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, Sabtu (3/10).
Sertijab itu dilakukan setelah ia merombak puluhan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri, Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Tidak hanya itu, dalam kegiatan tersebut turut dilakukan Korps Kenaikan Pangkat atau Korps Raport.
Upacara tersebut dilaksanakan lantaran beberapa jenderal yang masuk dalam mutasi tidak hanya mendapatkan jabatan baru, mereka juga mendapatkan kenaikan pangkat.
”Pertama, ada 27 pejabat utama dan kapolda, maksudnya adalah pejabat utama di tingkat Mabes Polri dan beberapa kapolda. Mulai Kabaintelkam Polri, kemudian Kabareskrim Polri, Kabaharkam Polri, kemudian Kalemdiklat Polri, dan ada beberapa pejabat utama seperti Kadiv Propam (yang sertijab),” ucap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media.
Selain itu, sebanyak 23 pati melakukan Korps Raport lantaran mendapatkan kenaikan pangkat. Terdiri atas 7 komjen, 14 irjen, dan 2 brigjen.
Trunoyudo menyebutkan bahwa sertijab dan Korps Raport berlangsung atas dasar Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026. Dalam telegram itu, sebanyak 88 pati dan pamen Polri berpindah tugas.
Rotasi atau mutasi jabatan, lanjut Trunoyudo, merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.
”Tentu percepatan-percepatan dalam dinamika ini sangat dibutuhkan dalam beradaptasi untuk dinamika organisasi,” ujarnya.
Menurut Trunoyudo, tujuan utama rotasi ini adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
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