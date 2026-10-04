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Muhammad Ridwan
Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.54 WIB

Komisi III DPR Silaturahmi dengan Kapolri Suyudi, Dorong Polri Perkuat Pendekatan Humanis

Jajaran Komisi III DPR RI melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di Jakarta, Sabtu (3/10). (Istimewa) - Image

Jajaran Komisi III DPR RI melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di Jakarta, Sabtu (3/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Jajaran Komisi III DPR RI melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di Jakarta, Sabtu (3/10). Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Silaturahmi itu menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Komisi III DPR RI dengan Polri sebagai mitra kerja di bidang penegakan hukum dan keamanan.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi dapat semakin mendorong penerapan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, pendekatan tersebut penting diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Ia menilai, pengalaman Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten menjadi salah satu gambaran mengenai perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.

Salah satu program yang disorot ialah Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran. Program tersebut dinilai menunjukkan bagaimana institusi kepolisian dapat mengambil peran dalam merespons persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Kami berharap semangat menghadirkan Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat dapat terus diperkuat di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti perhatian terhadap persoalan pengangguran, tentu sangat baik apabila dapat terus dikembangkan dalam skala yang lebih luas,” kata Habib Aboe.

Legislator Fraksi PKS itu juga mendorong agar kepemimpinan baru di tubuh Polri menghadirkan lebih banyak terobosan dalam pelayanan publik. Menurutnya, tugas kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang dekat dan positif dengan masyarakat.

“Harapan kami, Polri ke depan semakin hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat. Pendekatan yang humanis, pelayanan yang dekat, serta program yang memberikan manfaat nyata akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Habib Aboe turut menyoroti sisi humanis Suyudi yang terlihat saat prosesi pelantikannya sebagai Kapolri. Ia mengapresiasi momen ketika Suyudi bersimpuh di hadapan ibundanya.

Bagi Habib Aboe, momen tersebut memperlihatkan bahwa nilai keluarga dan keteladanan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang pemimpin.

Editor: Bintang Pradewo
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