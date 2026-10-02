Dino Patti Djalal Titip 3 Pesan Ini untuk Menlu Arrmanatha Nashir yang Baru Dilantik

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. (Instagram @dinopattidjalal).

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menyambut baik atas dilantiknya Arrmanatha Christiawan Nashir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

Arrmanatha menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Sugiono, karena dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Pelantika itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10).

Dino yang mengaku sangat mengenal Arrmanatha, menitipkan tiga pesan, khususnya soal pentingnya karakter politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dino berharap politik luar negeri Indonesia tetap menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan prinsip hubungan internasional dan tidak mudah tunduk terhadap tekanan negara lain.

"Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa mana pun betapa pun besarnya mereka," kata Dino dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Menurut Dino, Indonesia juga tidak seharusnya hanya berfokus pada kepentingan domestik. Dia mendorong, Indonesia mampu mengambil peran lebih aktif dalam membangun sekaligus memperbaiki arsitektur kawasan dan global menghadapi perubahan tatanan dunia.

"Dan juga agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang hanya peduli dan mengurus diri sendiri, tapi juga aktif membangun dan memperbaiki arsitektur kawasan dan global dalam menyongsong the next world order," ujarnya.

Dino juga berharap, tradisi keunggulan diplomasi atau diplomatic excellence yang selama ini menjadi bagian dari praktik politik luar negeri Indonesia tetap dipertahankan.

Selain arah politik luar negeri, Dino meminta Arrmanatha memberi perhatian terhadap kondisi anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Menurut dia, terdapat persoalan serius antara kebutuhan operasional para diplomat Indonesia di luar negeri dengan dukungan anggaran yang tersedia.

"Saya melihat adanya ironi yang kontras di mana tamu negara yang datang di Jakarta diperlakukan dengan kemegahan protokoler yang luar biasa, namun perwakilan diplomat kita di luar negeri tidak ada anggaran bahkan untuk melakukan resepsi diplomatik Hari Kemerdekaan Indonesia, padahal itulah hari satu-satunya yang sangat membanggakan kita sebagai diplomat di luar negeri. Silakan cek," tuturnya.

Dino juga menyoroti ketimpangan antara intensitas perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran bagi diplomat Indonesia di lapangan. Dia menilai, diplomat membutuhkan ruang untuk menindaklanjuti berbagai hasil diplomasi pemerintah.

Karena itu, Dino menilai perlu ada pembenahan terhadap kesenjangan antara anggaran dan kebutuhan operasional diplomasi Indonesia. Menurut dia, kebutuhan tersebut semakin penting apabila Indonesia ingin mempertahankan peran strategisnya di tingkat kawasan dan global.