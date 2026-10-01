Arrmanatha Nasir jadi Menlu, Pengamat: Arah Politik Luar Negeri Belum Tentu Ganti

JawaPos.com – Penunjukan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) menjadikan posisi ini kembali diisi oleh diplomat karir Kemlu.

Hal ini membuka peluang bagi Kemlu untuk memainkan peran yang lebih besar dalam merumuskan politik luar negeri Indonesia.

Namun, menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Kandidat Doktor Hubungan Internasional Center for Policy Research Universiti Sains Malaysia, Pizaro Gozali Idrus, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang menjadi Menlu.

Arrmanatha memang memiliki pengalaman panjang di berbagai penugasan diplomatik, termasuk sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya.

Pizaro menilai modal pengalaman dan jaringan diplomatik yang dimiliki Arrmanatha bisa menjadi peluang untuk memperkuat posisi Kemlu dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

"Kalau Arrmanatha bisa memanfaatkan pengalaman dan jaringan diplomatiknya untuk bikin Kemlu lebih aktif dalam merumuskan kebijakan, bukan cuma jadi pelaksana keputusan dari Istana, saya kira itu bisa membawa perubahan yang cukup berarti," kata Pizaro saat dihubungi JawaPos.com.

Menurut dia, perubahan peran tersebut akan membuat diplomasi Indonesia lebih terencana dan substantif.

Sehingga tidak lagi semata-mata bersifat reaktif terhadap perkembangan internasional.

Pandangan itu menjadi penting karena pada hari pertamanya sebagai Menlu, Arrmanatha sendiri menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo.