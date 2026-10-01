Jalankan Perintah Presiden Prabowo, Kapolri Suyudi Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan bakal menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga berkomitmen membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat.

Komitmen itu dilakukan oleh Suyudi melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan publik. Terutama dalam penegakan hukum. Dia ingin keadilan benar-benar ditegakkan.

”Kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat,” kata dia usai dilantik pada Kamis (1/10).

Suyudi percaya, kedekatan Polri dengan masyarakat akan menjadi salah satu jawaban atas tantangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkamtibmas.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dalam waktu dekat Suyudi akan melakukan konsolidasi internal, termasuk melihat berbagai program peninggalan Jenderal Sigit Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya.

Diakui oleh Suyudi, Presiden Prabowo sudah menitipkan beberapa pesan. Diantaranya terkait dengan kasus-kasus narkoba, penyelundupan, judi online, dan masalah over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

”Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan dan juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online,” ucap dia.

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Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit sebagai senior dan kapolri lama menyatakan bahwa Suyudi adalah figur pekerja keras, kreatif, dan berintegritas. Dia mengenal mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu sejak lama.

”Tentunya kami titipkan kepada beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga semakin kompleks,” kata Sigit.