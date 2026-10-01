Jalankan Perintah Presiden Prabowo, Kapolri Suyudi Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat

Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan bakal menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga berkomitmen membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat.
Komitmen itu dilakukan oleh Suyudi melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan publik. Terutama dalam penegakan hukum. Dia ingin keadilan benar-benar ditegakkan.
”Kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat,” kata dia usai dilantik pada Kamis (1/10).
Baca Juga:Jenderal Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Kompolnas Ingatkan Pengawasan Internal dan Eksternal
Suyudi percaya, kedekatan Polri dengan masyarakat akan menjadi salah satu jawaban atas tantangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkamtibmas.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dalam waktu dekat Suyudi akan melakukan konsolidasi internal, termasuk melihat berbagai program peninggalan Jenderal Sigit Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya.
Diakui oleh Suyudi, Presiden Prabowo sudah menitipkan beberapa pesan. Diantaranya terkait dengan kasus-kasus narkoba, penyelundupan, judi online, dan masalah over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
”Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan dan juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit sebagai senior dan kapolri lama menyatakan bahwa Suyudi adalah figur pekerja keras, kreatif, dan berintegritas. Dia mengenal mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu sejak lama.
”Tentunya kami titipkan kepada beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga semakin kompleks,” kata Sigit.
Selain ucapan selamat untuk Suyudi, Sigit menitipkan beberapa hal kepada Suyudi. Diantaranya adalah grand strategy Polri. Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022