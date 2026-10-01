Daftar 16 Pejabat Baru jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, dari Bahlil hingga Kapolri

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih secara besar-besaran pada Kamis (1/10).

Sedikitnya 16 tokoh menempati jabatan baru jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang jatuh pada 20 Oktober mendatang atau nyaris tiga pekan lagi.

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Mereka terdiri atas tiga menteri koordinator (menko), dua menteri, satu wakil menteri koordinator (wamenko), serta empat wakil menteri (wamen).

Selain jajaran kabinet, Prabowo turut melantik sejumlah kepala lembaga dan pejabat setingkat menteri.

Antara lain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Kapolri, Wakapolri, hingga pejabat di Badan Otorita Pantai Utara Jawa dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tiga pejabat yang mendapat posisi menko adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman.

Bahlil tetap sebagai Menteri ESDM, namun merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Sementara itu, Sugiono dipercaya menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno.