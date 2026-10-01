Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 23.31 WIB

Profil Sarmuji, Sekjen Partai Golkar yang Dilantik Prabowo jadi Menperin

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menghadiri Haul Akbar ke-10 Pangersa Uwa KH Zezen ZA Bazul Asyhab. (Istimewa) - Image

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menghadiri Haul Akbar ke-10 Pangersa Uwa KH Zezen ZA Bazul Asyhab. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) dalam perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Sarmuji dipercaya menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Sarmuji bukan nama baru dalam dunia politik nasional. Politikus Partai Golkar itu tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Ia juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk periode yang sama.

Sebelum menduduki kursi kabinet, Sarmuji memiliki rekam jejak panjang di parlemen maupun organisasi kepemudaan. 

Lantas, seperti apa perjalanan pendidikan dan karier politik Sarmuji?

Muhammad Sarmuji lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 10 Juni 1974. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuhnya di Surabaya sebelum melanjutkan studi ke Universitas Jember pada 1992.

Di kampus tersebut, Sarmuji mengambil Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2000. Enam tahun kemudian, Sarmuji melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia dan meraih gelar master di bidang administrasi bisnis pada 2006.

Jejak organisasi Sarmuji sudah terlihat sejak menjadi mahasiswa. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah dipercaya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jember periode 1998-2000.

Karier organisasinya kemudian berlanjut di tingkat nasional. Sarmuji tercatat pernah menjadi bagian dari Pengurus Besar HMI dan menduduki posisi sebagai Ketua Bidang PPN.

Selain HMI, Sarmuji juga aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI, Ketua KNPI, hingga Sekretaris Jenderal PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Sebelum terjun langsung sebagai anggota parlemen, Sarmuji juga pernah dipercaya sebagai koordinator Staf Ahli Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan politiknya sebelum akhirnya maju dalam pemilihan legislatif.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ekspor Industri Halal Tembus USD 35,7 M, Menperin Dorong Indonesia Jadi Produsen Dunia - Image
Ekonomi

Ekspor Industri Halal Tembus USD 35,7 M, Menperin Dorong Indonesia Jadi Produsen Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 17.51 WIB

Usai Bertemu Menperin, Menkeu Purbaya Akui Siap Guyur Subsidi 100 Ribu Unit Mobil dan Motor Listrik - Image
Ekonomi

Usai Bertemu Menperin, Menkeu Purbaya Akui Siap Guyur Subsidi 100 Ribu Unit Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.16 WIB

Harga Plastik Melonjak, Menperin Dorong Industri Mamin Gunakan Kemasan Berbasis Kertas - Image
Bisnis

Harga Plastik Melonjak, Menperin Dorong Industri Mamin Gunakan Kemasan Berbasis Kertas

Sabtu, 25 April 2026 | 01.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore