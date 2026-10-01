Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Ini Harapan Publik untuk Polri

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat yang dipercaya menjadi wakapolri. (YT Setpres)
JawaPos.com - Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis sore (1/10). Masyarakat menaruh harapan besar terhadap mantan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut,
Salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu), Abdul Rohim. Dia menyampaikan bahwa pelantikan Suyudi sebagai kapolri menjadi momentum penting bagi institusi kepolisian.
Pria yang biasa dipanggil Cak Rohim tersebut menyatakan, Korps Bhayangkara di bawah kapolri baru harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Harapan tersebut, sejalan dengan pentingnya membangun institusi kepolisian yang mampu memberikan rasa aman sekaligus mendapatkan kepercayaan penuh dari publik.
”Kami berharap Polri ke depan semakin hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata dia.
Menurut Rohim, pengalaman Suyudi menempati berbagai posisi strategis di kepolisian dan BNN. Ini menjadi modal penting dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara.
Suyudi memang pernah menduduki sejumlah posisi strategis seperti Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), Wakapolda Metro Jaya, dan Kapolda Banten, sebelum dipercaya memimpin BNN dan Polri.
Rohim berharap, kepemimpinan Suyudi di Polri bisa memperkuat profesionalisme polisi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.
”Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau, Polri semakin profesional, humanis, responsif terhadap persoalan masyarakat, dan semakin kuat dalam menjaga keamanan serta ketertiban nasional,” imbuhnya.
Kapolri Suyudi Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan bakal menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga berkomitmen membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat.
Komitmen itu dilakukan oleh Suyudi melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan publik. Terutama dalam penegakan hukum. Dia ingin keadilan benar-benar ditegakkan.
”Kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat,” kata dia usai dilantik.
Suyudi percaya, kedekatan Polri dengan masyarakat akan menjadi salah satu jawaban atas tantangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkamtibmas.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dalam waktu dekat Suyudi akan melakukan konsolidasi internal, termasuk melihat berbagai program peninggalan Jenderal Sigit Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya.
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