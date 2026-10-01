Listyo Sigit Sebut Kapolri Suyudi Polisi Kreatif dan Berintegritas

Presiden Prabowo Subianto melantik Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Muchlis Jr/Setpres)
JawaPos.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku mengenal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara khusus.
Menurut Sigit, di jajaran Korps Bhayangkara, Suyudi adalah sosok polisi yang kreatif dan berintegritas.
Meski lebih senior dari Suyudi, Sigit menyampaikan bahwa dirinya mengenal Suyudi saat masih sama-sama bertugas di Polri.
Selain itu, keduanya sama-sama jebolan Polda Banten. Karena Suyudi dan Sigit pernah menjadi kapolda di Banten.
”Saya mengenal beliau karena kebetulan kami pernah berkoordinasi di wilayah yang hampir sama. Namun, secara khusus saya mengenal beliau adalah seorang pekerja keras dan tentunya banyak kreativitas serta integritas,” ucap Sigit usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10).
Sigit yakin, Suyudi bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semangat Polri Bersama Masyarakat yang dibawa oleh Suyudi, kata Sigit, akan membawa Polri semakin dicintai oleh publik.
”Saya mendukung penuh apa yang dikerjakan oleh beliau karena saya yakin bahwa beliau memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, untuk bisa memimpin institusi Polri tercinta ini,” lanjutnya.
Kepada Suyudi, Sigit menitipkan Korps Bhayangkara. Dia menekankan bahwa menjadi kapolri adalah amanah besar.
Mengingat Polri merupakan lembaga penegak hukum yang diandalkan oleh masyarakat.
”Kita titipkan kepada beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga semakin kompleks,” terang dia.
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