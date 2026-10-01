Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Presiden Prabowo Subianto memimpin secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).



JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10). Upacara tersebut digelar untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prabowo kemudian memimpin peserta upacara untuk melakukan mengheningkan cipta. Prosesi tersebut menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahun diperingati pada 1 Oktober.

"Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai," kata Prabowo saat menjadi inspektur upacara.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang kemudian diikuti oleh para peserta upacara.

Selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memimpin pembacaan Teks Proklamasi dihadapan Presiden dan para peserta upacara.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Ikrar Kesaktian Pancasila. Pembacaan ikrar tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Lebih lanjut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membacakan doa penutup sebagai rangkaian akhir dari Upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Sertaka kepala badan lembaga yang juga hadir dalam momentum kenegaraan tersebut.