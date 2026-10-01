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Muhammad Ridwan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Pejabat Baru Kabinet Merah Putih, Sugiono Geser Jadi Menko PMK, Bahlil Rangkap Jabatan Menko

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Pergantian jabatan tersebut dilakukan menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
 
"Saya akan bertanya, bersediakan saudara-saudara untuk diambil sumpah dan janji sesuai agama masing-masing?," kata Prabowo dalam prosesi pelantikan.
 
"Bersedia," jawab pejabat baru yang dilantik.
 
Setelah itu, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat yang dilantik. Mereka menyatakan kesetiaan terhadap konstitusi serta kesanggupan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan.
 
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.
 
Dalam perombakan tersebut, sejumlah pejabat mendapatkan penugasan baru. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Dudung Abdurachman.
 
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono bergeser menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
 
Kini, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menko Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
 
Untuk posisi Menteri Luar Negeri, Prabowo menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir sebagai Menlu.
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini mendapat penugasan juga sebagai Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
 
Selain pergeseran sejumlah pejabat, Prabowo turut melantik beberapa nama baru untuk mengisi posisi di Kabinet Merah Putih.
 
Politikus Partai Golkar Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian (Menperin). Kemudian, Drajad Hari Wibowo dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
 
Di Kementerian Keuangan, terdapat dua nama yang dilantik sebagai wakil menteri, yakni Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman.
 
Prabowo juga melantik Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
 
Selain jajaran kementerian, sejumlah pejabat pada lembaga dan badan pemerintahan turut dilantik. Mereka antara lain Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala BPKP, serta M Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Otorita Badan Pengelola Pantai Utara Jawa.
 

Editor: Estu Suryowati
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