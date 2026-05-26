Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 26 Mei 2026 | 18.07 WIB

Hujan Berujung Duka, Kakak-beradik Tewas Terseret Arus Selokan saat Bermain

Suasana rumah duka korban meninggal akibat terseret arus selokan saat bermain hujan-hujanan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (Istimewa) - Image

Suasana rumah duka korban meninggal akibat terseret arus selokan saat bermain hujan-hujanan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (Istimewa)

JawaPos.com - Dua kakak beradik berinisial MA, 9, dan AH, 7, ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus selokan saat bermain bersama seorang teman mereka di Gang H. Deih, RT 014 RW 009, Kelurahan Lubang Buaya.

Peristiwa memilukan itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB ketika hujan turun cukup deras. Ketiga anak tersebut bermain di pinggir saluran air yang arusnya sedang tinggi. Mereka disebut bermain perosotan di sisi selokan tanpa menyadari bahaya yang mengintai.

Di tengah permainan itu, AH tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dalam selokan. Arus air yang deras membuat tubuh bocah kecil tersebut langsung terbawa aliran air.

Melihat sang adik hanyut, MA tanpa pikir panjang berusaha menolong. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu mencoba meraih adiknya di tengah derasnya arus. Namun upaya tersebut justru membuat dirinya ikut terseret.

Dalam hitungan detik, keduanya hilang dari pandangan.

Teman korban yang panik langsung berlari meminta pertolongan kepada warga dan keluarga. Suasana di permukiman itu mendadak gempar. Warga bersama petugas Satpol PP dan Damkar segera menyusuri aliran selokan sambil berharap kedua bocah tersebut masih bisa diselamatkan.

Pencarian dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Damkar, PPSU, Satpol PP, Polsek Cipayung, hingga Babinsa. Hujan dan aliran air yang keruh membuat proses evakuasi berlangsung sulit dan menegangkan.

Sekitar pukul 16.00 WIB, tubuh AH lebih dulu ditemukan di saluran air depan Perumahan Damai Residen. Bocah itu segera dievakuasi ke Klinik Darussyifa. Namun, nyawanya tidak tertolong.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Senggolan Waktu Joget, Prajurit TNI AD Tewas Ditembak Sesama Tentara di Palembang, - Image
Kasuistika

Senggolan Waktu Joget, Prajurit TNI AD Tewas Ditembak Sesama Tentara di Palembang,

Minggu, 17 Mei 2026 | 22.42 WIB

Tragis! Kuli Bangunan di Surabaya Tewas Dibacok, Ditemukan Bersimbah Darah - Image
Surabaya Raya

Tragis! Kuli Bangunan di Surabaya Tewas Dibacok, Ditemukan Bersimbah Darah

Kamis, 30 April 2026 | 03.34 WIB

DPP Golkar Minta Polri Usut Tuntas Penusukan Nus Kei di Bandara Karel Sadsuitubun - Image
Berita Daerah

DPP Golkar Minta Polri Usut Tuntas Penusukan Nus Kei di Bandara Karel Sadsuitubun

Selasa, 21 April 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore