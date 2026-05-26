Hujan Berujung Duka, Kakak-beradik Tewas Terseret Arus Selokan saat Bermain

JawaPos.com - Dua kakak beradik berinisial MA, 9, dan AH, 7, ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus selokan saat bermain bersama seorang teman mereka di Gang H. Deih, RT 014 RW 009, Kelurahan Lubang Buaya.

Peristiwa memilukan itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB ketika hujan turun cukup deras. Ketiga anak tersebut bermain di pinggir saluran air yang arusnya sedang tinggi. Mereka disebut bermain perosotan di sisi selokan tanpa menyadari bahaya yang mengintai.

Di tengah permainan itu, AH tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dalam selokan. Arus air yang deras membuat tubuh bocah kecil tersebut langsung terbawa aliran air.

Melihat sang adik hanyut, MA tanpa pikir panjang berusaha menolong. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu mencoba meraih adiknya di tengah derasnya arus. Namun upaya tersebut justru membuat dirinya ikut terseret.

Dalam hitungan detik, keduanya hilang dari pandangan. Teman korban yang panik langsung berlari meminta pertolongan kepada warga dan keluarga. Suasana di permukiman itu mendadak gempar. Warga bersama petugas Satpol PP dan Damkar segera menyusuri aliran selokan sambil berharap kedua bocah tersebut masih bisa diselamatkan.

Pencarian dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Damkar, PPSU, Satpol PP, Polsek Cipayung, hingga Babinsa. Hujan dan aliran air yang keruh membuat proses evakuasi berlangsung sulit dan menegangkan.