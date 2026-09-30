PBNU Umumkan Daftar Pengurus Periode 2026-2031, Gudfan Arif jadi Sekjen

Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 Gus Kikin (Dok Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan susunan kepengurusan untuk masa khidmah 2026-2031.
Sebanyak 210 nama ditetapkan untuk mengisi struktur organisasi PBNU dalam periode tersebut.
Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyampaikan, terdapat penambahan sebanyak 21 orang dalam kepengurusan kali ini.
Menurutnya, penambahan itu sebagai bentuk pemerataan di internal PBNU.
"Yang sekarang total semuanya 210 orang. Mengalami kenaikan sebesar 21 orang," kata Gus Kikin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (30/9) malam.
Gus Kikin menjelaskan, penambahan jumlah pengurus tersebut berkaitan dengan upaya PBNU menghadirkan keterwakilan yang lebih merata dalam struktur organisasi.
Menurut dia, kepengurusan baru tidak hanya mempertimbangkan unsur generasi, tetapi juga melibatkan berbagai elemen yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama.
"Pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir, kemudian dari seluruh jajaran-jajaran lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, itu ada IPNU, IPPNU, maupun Ansor, itu kita seimbangkan sehingga semuanya kira-kira kurang lebih kita dari tiga unsur itu ditambah dengan unsur-unsur yang lain itu kita seimbang semuanya," ucap Gus Kikin.
Dalam kepengurusan ini, Gudfan Arif Ghofur ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Sementara, Bendahara Umum (Bendum) dijabat oleh Ainun Na'im.
Susunan lengkap kepengurusan PBNU untuk masa khidmah 2026–2031 tercantum dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026.
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