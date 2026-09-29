Pencuri Gondol 8 Baterai Stasiun Pemantau Anak Krakatau, Terobos Area Kawah

JawaPos.com - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi mengonfirmasi pencurian delapan unit baterai akumulator (aki) di Stasiun Pemantau LV93 Gunung Anak Krakatau.

Aksi pencurian ini diperkirakan terjadi pascaerupsi pada pertengahan September 2026 lalu.

Kepala PVMBG Rita Susilawati menjelaskan, gangguan transmisi data dari stasiun pemantau mulanya terdeteksi pada 16 September 2026 pukul 19.36 WIB, usai diterjang lontaran material vulkanik dan abu erupsi.

Namun, saat tim teknis menerobos area kawah untuk melakukan perbaikan lapangan pada 27 September 2026, didapati seluruh aki penyuplai daya di boks penyimpanan telah hilang digondol pencuri.

Insiden tersebut diperkirakan terjadi dalam rentang waktu 16 hingga 27 September 2026.

"Pada 27 September 2026 diketahui bahwa 8 Accu di stasiun LV93 telah hilang. Tim telah melakukan penggantian Aki dan menghidupkan kembali Seismometer dan CCTV di stasiun LV93 yang terdampak erupsi sehingga saat ini sudah beroperasi normal," ujar Rita, dikutip dari Antara, Selasa (29/9).

Sistem Pemantauan Dipastikan Tetap Aman Rita menegaskan aksi vandalisme tersebut tidak sampai mengancam keselamatan masyarakat luas.

Pasalnya, PVMBG mengoperasikan sistem pemantauan berlapis (backup station) untuk menjaga kesinambungan data pengamatan.

Salah satunya adalah Stasiun Tanjung yang berlokasi di dalam Pulau Gunung Anak Krakatau.

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