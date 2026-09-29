Korban KM Virgo Transport 8 Terus Ditemukan, Tim SAR Tembus Bangkai Kapal

Petugas mengevakuasi tiga korban dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Selasa (29/9). (Basarnas)
JawaPos.com - Perlahan tapi pasti, satu persatu korban tenggelamnya KM Virgo Transport di Laut Jawa terus ditemukan.
Tim Penyelam Gabungan dari Basarnas, TNI AL, dan Potensi SAR menemukan sekaligus mengevakuasi tiga korban dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8, Selasa (29/9).
Penemuan ini memperbarui total data manifest korban yang telah ditemukan menjadi 182 orang dari keseluruhan 243 penumpang.
Dari tiga korban yang diangkat ke permukaan, dua korban langsung dibawa ke KRI milik TNI AL, sementara satu korban lainnya dievakuasi ke KN SAR Pacitan untuk penanganan awal sesuai prosedur.
Untuk mempercepat proses pemindahan menuju fasilitas penanganan medis dan identifikasi lebih lanjut, ketiga korban dievakuasi melalui jalur udara.
Pihak SAR mengarahkan dua armada udara utama untuk skema ini, yakni Helikopter Basarnas HR-3601 serta Helikopter Panther TNI AL HS-1311.
Berdasarkan data operasional terbaru, dari total 243 orang yang terdaftar dalam manifest kapal:
- Selamat: 108 orang
- Meninggal Dunia: 74 orang
- Dalam Pencarian: 61 orang
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022