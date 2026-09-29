Korban KM Virgo Transport 8 Terus Ditemukan, Tim SAR Tembus Bangkai Kapal

JawaPos.com - Perlahan tapi pasti, satu persatu korban tenggelamnya KM Virgo Transport di Laut Jawa terus ditemukan.

Tim Penyelam Gabungan dari Basarnas, TNI AL, dan Potensi SAR menemukan sekaligus mengevakuasi tiga korban dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8, Selasa (29/9).

Penemuan ini memperbarui total data manifest korban yang telah ditemukan menjadi 182 orang dari keseluruhan 243 penumpang.

Dari tiga korban yang diangkat ke permukaan, dua korban langsung dibawa ke KRI milik TNI AL, sementara satu korban lainnya dievakuasi ke KN SAR Pacitan untuk penanganan awal sesuai prosedur.

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Untuk mempercepat proses pemindahan menuju fasilitas penanganan medis dan identifikasi lebih lanjut, ketiga korban dievakuasi melalui jalur udara.

Pihak SAR mengarahkan dua armada udara utama untuk skema ini, yakni Helikopter Basarnas HR-3601 serta Helikopter Panther TNI AL HS-1311.

Data Terbaru Manifest Korban KM Virgo Transport 8 Berdasarkan data operasional terbaru, dari total 243 orang yang terdaftar dalam manifest kapal:

- Selamat: 108 orang

- Meninggal Dunia: 74 orang