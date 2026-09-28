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Ardini Pramitha
Senin, 28 September 2026 | 18.42 WIB

Hari ke-15 Operasi SAR KM Virgo Transport 8, Tim Penyelam Jalani Refreshment dan Terapi Oksigen

Tim penyelam dari SAR gabungan saat berupaya masuk bangkai KM Virgo Transport untuk mencari korban. (Basarnas) - Image

Tim penyelam dari SAR gabungan saat berupaya masuk bangkai KM Virgo Transport untuk mencari korban. (Basarnas)

JawaPos.com - Memasuki hari ke-15 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan memberikan perhatian terhadap kondisi kebugaran para penyelam yang terlibat dalam proses pencarian di bawah air.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan para penyelam diberikan refreshment. Salah satunya melalui terapi oksigen menggunakan chamber yang berada di Pakaian SAR Purworejo.

“Kami melaksanakan refresh bagi penyelam, merefresh kesehatan dengan melaksanakan chamber atau ruang terapi bertekanan,” Putu, Minggu (27/8). 

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran dan kondisi kesehatan para penyelam setelah selama sekitar 13 hari menjalankan aktivitas penyelaman dalam operasi SAR.

Dalam setiap harinya, penyelaman dilakukan hingga empat sortie. Bahkan, terdapat personel yang harus melaksanakan dua kali penyelaman dalam sehari.

“Selama 13 hari mereka menyelam, bisa sampai empat sortie setiap hari. Ada yang satu orang melaksanakan dua kali penyelaman. Ini tentunya akan berpengaruh pada kebugaran dan kesehatan,” jelasnya.

Karena itu, tim penyelam mendapatkan terapi oksigen melalui chamber sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi fisik setelah menjalani aktivitas penyelaman secara intensif.

I Putu menjelaskan, selama proses chamber, para penyelam mendapatkan tekanan yang disesuaikan dengan kedalaman penyelaman yang telah dilakukan.

“Di dalam chamber itu dilaksanakan pemberian penekanan sesuai dengan kedalaman mereka menyelam,” katanya.

Editor: Kuswandi
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