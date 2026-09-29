Dukung Pembentukan Komcad ASN, Kemendagri Siap Gerakan 552 Kabupaten Kota dan 38 Provinsi

Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menggerakan 552 kabupaten kota dan 38 provinsi untuk mendukung pembentukan Komponen Cadangan (Komcad). Sejauh ini baru beberapa pemerintah daerah (pemda) yang turut serta. Salah satunya Pemda DKI Jakarta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai pembina dan pengawas kewilayahan menegaskan kesiapan tersebut. Menurut dia, Komcad merupakan program yang perlu mendapat dukungan dari pemda di seluruh Indonesia. Untuk itu, secara bertahap akan dibentuk Komcad ASN di level pemda.
”Kami siap untuk juga menggerakkan 38 provinsi, 98 kota, 415 kabupaten, untuk sama-sama melaksanakan latihan (dasar militer) secara bertahap, menyeluruh, ke seluruh Indonesia,” kata Tito kepada awak media pada Selasa (29/9).
Keterangan itu disampaikan oleh Tito setelah menutup Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad ASN Gelombang II Tahun 2026 di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Menurut dia, Komcad adalah wujud sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
”Kita sudah sangat dikenal dan sangat diakui dengan strategi total war, perang rakyat semesta. Indonesia salah satu menjadi model dalam mengembangkan strategi dengan berbasis rakyat semesta atau total war,” imbuhnya.
Merujuk laporan yang disampaikan oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Gabriel Lema, pembentukan Komcad ASN Gelombang II Tahun 2026 diikuti oleh 2.241 peserta. Mereka memulai pelatihan sejak 24 Agustus 2026 lalu.
”Pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan Gelombang II Tahun Anggaran 2026, dibuka tanggal 24 Agustus dan ditutup tanggal 29 September 2026. Dengan jumlah peserta 2.241 orang, terdiri dari pria 1.480 orang dan wanita 761 orang,” kata dia.
Sebelum mengikuti latsarmil, ribuan ASN itu sudah menjalani seleksi kompetensi pada 3-21 Agustus lalu. Mulai pemeriksaan kesehatan, pengambilan data jasmani, pengambilan data psikologi, sampai pengambilan data mental ideologi. Usai melalui serangkaian tes, mereka kemudian menjalani pelatihan.
Selain Tito, dalam penutupan Latsarmil Komcad ASN Gelombang II Tahun 2026, turut hadir Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah pejabat dari TNI. Dengan tambahan lebih dari 2.000 Komcad ASN, target membentuk 4.000 ASN menjadi Komcad tahun ini sudah terlaksana.
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