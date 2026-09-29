Hari ke-17 Pencarian KM Virgo, Tim SAR Gabungan Masih Fokuskan Pencarian di Sekitar Badan Kapal

JawaPos.com - Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo memasuki hari ke-17. Tim SAR gabungan masih memfokuskan pencarian di sekitar badan kapal dengan mengerahkan tim penyelam serta sejumlah unsur laut, udara dan darat.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan terdapat pergeseran sejumlah unsur kapal yang akan dilakukan pada Selasa (29/9). Meski demikian, unsur KRI tetap berada di lokasi kejadian untuk mendukung operasi pencarian.

“Besok ada pergeseran pergantian. KRI I Gusti Ngurah Rai diganti KRI Martadinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti KRI Bung Hatta. Ini tetap ada unsur KRI di lokasi kejadian,” ujar I Putu saat konferensi pers, Senin (28/9).

Selain unsur TNI AL, operasi juga mendapat dukungan kapal dari Kementerian Perhubungan. Dua kapal yang telah membantu sejak awal operasi berasal dari Distrik Navigasi Samarinda dan Distrik Navigasi Banjarmasin, yakni kapal navigasi berukuran besar serta KP Kunyit.

Dukungan juga datang dari KPLP Surabaya melalui KN Granting. I Putu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pencarian dan evakuasi korban.

“Kami selaku esensi pimpinan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa terhadap Kementerian Perhubungan. Dua kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai saat ini,” katanya.

Dari unsur darat, operasi melibatkan Basarnas, rumah sakit, PMI, Polresta Banjarmasin, Polsek Kawasan Pelabuhan dan Laut (KP3) Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, Pelindo, Distrik Navigasi, serta berbagai unsur potensi SAR dan relawan.

Pada operasi hari ke-17, sebanyak 1.038 personel dikerahkan. Mereka terdiri atas unsur Basarnas, TNI AU, TNI AL, Polda Kalimantan Selatan, awak kapal pendukung, potensi SAR, ABK, hingga unsur udara.