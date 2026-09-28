Segini Jumlah Manajer Kopdes Merah Putih yang Ditempatkan Jauh dari Domisili

JawaPos.com - Pemerintah memastikan mayoritas Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP ditempatkan di wilayah yang relatif dekat dengan domisilinya. Meski demikian, sebagian manajer ditempatkan jauh dari domisili.

Dalam laporan yang diunggah akun Instagram @simkopdes, dari 28.620 Manajer KDKMP yang telah ditempatkan, sebanyak 55,69 persen berada dalam jarak maksimal 10 kilometer dari domisili. Sementara 71,91 persen berada dalam jarak maksimal 50 kilometer.

Selain itu, sebanyak 65,14 persen manajer tetap ditempatkan di kabupaten/kota asal dan 88,28 persen masih berada di provinsi asal.

Adapun sebanyak 11,27 persen manajer ditempatkan lintas provinsi. Median jarak seluruh penempatan tercatat 6,53 kilometer.

Pemerintah mengakui penempatan jauh tetap menjadi tantangan bagi sebagian manajer, terutama karena harus bertugas jauh dari keluarga dan lingkungan asal.

"Kami memahami bahwa angka tidak menghilangkan tantangan ketika harus bertugas jauh dari keluarga dan lingkungan asal," tulis akun @simkopdes, dikutip Senin (28/9).

Pemerintah menegaskan penempatan jauh bukan bentuk hukuman dan tidak berarti wilayah asal diabaikan. Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai di wilayah asal tidak selalu tersedia, sudah terisi, atau belum menjadi prioritas berdasarkan kesiapan bangunan.

"Di mana pun ditempatkan, setiap manajer memegang peran yang sama pentingnya: Memastikan KDKMP dapat segera hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.