7 Fakta Manajer Kopdes Merah Putih: Dari Gaji, Penempatan, Hingga Status Karyawan

JawaPos.com - Pemerintah mulai menempatkan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada 1 Oktober 2026. Namun, proses penempatan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari lokasi kerja yang jauh dari domisili hingga kondisi bangunan koperasi yang belum seluruhnya siap.

Berikut sejumlah fakta mengenai manajer Kopdes Merah Putih yang dirangkum dari liputan tim Jawapos.com.

1. Mulai ditempatkan 1 Oktober Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan penempatan manajer Kopdes Merah Putih mulai dilakukan pada awal Oktober 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan sejumlah manajer telah menyetujui offering letter atau surat penawaran untuk segera bekerja.

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“Setelah offering letter ini selesai. kita akan segera memulai penempatan mereka dan diharapkan di awal Oktober nanti manajer-manajer sudah aktif di KDKMP di mana mereka bertugas,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (28/9).

Hingga saat ini, lebih dari 85 persen dari 28.621 manajer Kopdes Merah Putih yang telah melalui sejumlah tahapan disebut menyetujui penempatan yang ditetapkan.

“Alhamdulillah, sampai sejauh ini sudah lebih dari 85 persen dari seluruh talent manajer yang ditempatkan ini sudah mengisi kesediaannya pada penempatan yang sudah ditetapkan,” ujar Ahmad.

2. Sekitar 1.900 manajer ditempatkan lintas provinsi Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebagian besar manajer ditempatkan di wilayah yang sesuai dengan domisilinya.