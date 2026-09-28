Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 28 September 2026 | 21.58 WIB

Jumlah Manajer Kopdes Merah Putih yang Ditempatkan Jauh dari Domisili

Ilustrasi manajer kopdes merah putih. (Dok. Simkopdes). - Image

Ilustrasi manajer kopdes merah putih. (Dok. Simkopdes).

JawaPos.com - Pemerintah memastikan mayoritas Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP ditempatkan di wilayah yang relatif dekat dengan domisilinya. Meski demikian, sebagian manajer ditempatkan jauh dari domisili.

Dalam laporan yang diunggah akun Instagram @simkopdes, dari 28.620 Manajer KDKMP yang telah ditempatkan, sebanyak 55,69 persen berada dalam jarak maksimal 10 kilometer dari domisili. Sementara 71,91 persen berada dalam jarak maksimal 50 kilometer.

Selain itu, sebanyak 65,14 persen manajer tetap ditempatkan di kabupaten/kota asal dan 88,28 persen masih berada di provinsi asal.

Adapun sebanyak 11,27 persen manajer ditempatkan lintas provinsi. Median jarak seluruh penempatan tercatat 6,53 kilometer.

Pemerintah mengakui penempatan jauh tetap menjadi tantangan bagi sebagian manajer, terutama karena harus bertugas jauh dari keluarga dan lingkungan asal.

"Kami memahami bahwa angka tidak menghilangkan tantangan ketika harus bertugas jauh dari keluarga dan lingkungan asal," tulis akun @simkopdes, dikutip Senin (28/9).

Pemerintah menegaskan penempatan jauh bukan bentuk hukuman dan tidak berarti wilayah asal diabaikan. Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai di wilayah asal tidak selalu tersedia, sudah terisi, atau belum menjadi prioritas berdasarkan kesiapan bangunan.

"Di mana pun ditempatkan, setiap manajer memegang peran yang sama pentingnya: Memastikan KDKMP dapat segera hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, penempatan tersebut dilakukan melalui sistem pencocokan sejumlah aspek dengan kebutuhan titik KDKMP di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami memahami bahwa penempatan jauh dari domisili bukan hal yang mudah. Namun jarak penempatan mempertimbangkan multi aspek dari asal domisili, keluarga dan anak, jenis kelamin, nilai dan kognitif," tulis .

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Jauh Dari Domisili, Pemerintah Bilang Kuota Terbatas - Image
Ekonomi

Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Jauh Dari Domisili, Pemerintah Bilang Kuota Terbatas

Senin, 28 September 2026 | 15.57 WIB

Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Sudah Tersedia, Calon Bisa Cek SIMKOPDES - Image
Ekonomi

Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Sudah Tersedia, Calon Bisa Cek SIMKOPDES

Sabtu, 26 September 2026 | 16.44 WIB

Kamu Tidak Ingin Menjadi Manajer yang Bertindak Tanpa Keinginan Pribadi, Coba Terapkan 7 Langkah Ini - Image
Kepribadian

Kamu Tidak Ingin Menjadi Manajer yang Bertindak Tanpa Keinginan Pribadi, Coba Terapkan 7 Langkah Ini

Minggu, 6 September 2026 | 06.22 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore