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Ilham Dwi Ridlo Wancoko
Kamis, 3 September 2026 | 17.16 WIB

Loyalis Usulkan Sandiaga Uno Masuk Kabinet Prabowo, Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi

Sandiaga Salahuddin Uno. (Istimewa) - Image

Sandiaga Salahuddin Uno. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Sandiaga Uno kembali muncul di tengah menguatnya wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekretaris Jenderal Rumah Sandi Uno Indonesia (RSI) Denny H. Suryo Prabowo menilai mantan menteri tersebut memiliki kapasitas untuk membantu memperkuat kinerja pemerintah, khususnya di sektor ekonomi dan investasi.

Wacana reshuffle mengemuka seiring sorotan terhadap penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah lembaga survei mencatat tingkat kepuasan yang berbeda sepanjang 2026.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan sebesar 51,1 persen. Sementara Poltracking Indonesia merekam 47 persen dan Tempo Data Science mencatat angka 37 persen.

Survei Poltracking juga mencatat 51,9 persen responden menginginkan reshuffle segera dilakukan. Sektor ekonomi dan hukum menjadi bidang yang dinilai paling mendesak untuk dibenahi.

Di tengah situasi tersebut, Denny menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai salah satu sosok yang dinilai dapat memperkuat kabinet.

Sandiaga Uno bisa jadi salah satu striker untuk meningkatkan kinerja kabinet saat ini. Apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo dan dibutuhkan Indonesia, ada di Sandiaga Uno,” tegas Denny di Jakarta, Selasa (1/9).

Denny menilai pengalaman Sandiaga di sektor ekonomi dan investasi menjadi salah satu modal yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Ia juga menyebut rekam jejak Sandiaga di dunia usaha, dukungannya terhadap UMKM dan ekonomi kreatif, serta perannya dalam penciptaan lapangan kerja.

Menurut Denny, jaringan Sandiaga dengan investor juga dapat menjadi modal untuk memperkuat sektor investasi.

“Sandiaga Uno cocok menjadi striker investasi di pemerintahan Pak Prabowo,” lanjut Denny.

Isu kebocoran anggaran negara di sektor ekonomi juga menjadi perhatian Denny. Ia menilai rekam jejak dan integritas Sandiaga dapat menjadi pertimbangan dalam menjawab kekhawatiran tersebut.

Editor: Dhimas Ginanjar
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