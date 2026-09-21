Cari Peluang dan Buka Persektif Investasi, Sandiaga dan Surabaya Business Forum Kunjungi Sydney

JawaPos.com — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia periode 2020-2024, Sandiaga Uno bersama delegasi Surabaya Business Forum melakukan kunjungan ke Sydney, Australia sebagai bagian dari upaya membuka pelungan bisnis dan investasi di negeri Kanguru ini.

Kunjungan yang dilakukan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Sydney Business Insights & Mini Marathon yang mempertemukan komunitas bisnis Indonesia dengan berbagai perspektif mengenai bisnis, investasi, pariwisata, serta perkembangan Sydney.

Iwan Sunito, Founder dan CEO One Global berkesempatan menerima kunjungan Sandiaga Uno dan delegasi di One Global Resorts Green Square.

“Saya telah mengenal Sandiaga cukup lama, sejak beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, pertemuan kali ini terasa cukup spesial. Kami tidak hanya berbicara mengenai bisnis, tetapi juga bertukar pikiran dan ide, serta melihat berbagai perkembangan dari perspektif masing-masing,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, pertemuan seperti ini menjadi semakin relevan di tengah hubungan ekonomi dan bisnis Indonesia–Australia yang terus berkembang.

“Ketika pelaku usaha dan komunitas bisnis Indonesia datang ke Sydney, mereka tentu tidak hanya melihat gedung atau properti. Mereka ingin memahami bagaimana pasar bergerak, bagaimana sebuah kota membangun infrastrukturnya, bagaimana masyarakatnya berkembang, dan di mana peluang yang mungkin bisa dikembangkan,” urainya.

Hubungan Indonesia dan Sydney juga kembali terasa secara personal ketika Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan mantan Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank, berkunjung ke Sydney dalam rangka perjalanannya mengikuti Sydney Marathon.

Bagi Iwan Sunito, pertemuan tersebut memiliki arti khusus, lantaran keduanya telah lama bersahabat.