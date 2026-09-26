Update Tragedi KM Virgo Transport 8: Tim SAR Gabungan kembali Temukan 11 Korban

JawaPos.com - Operasi pencarian korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport-8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil signifikan. Tim SAR Gabungan menemukan 11 korban pada Sabtu (26/9).

Tambahan 11 korban ini membuat total korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi menjadi 64 orang. Jumlah ini terus bertambah sejak operasi berlangsung.

Secara keseluruhan, dari 243 orang yang tercatat dalam manifes kapal, sebanyak 172 orang telah ditemukan. Rinciannya, 108 dievakuasi dalam keadaan selamat dan 64 meninggal dunia.

Sementara 71 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR. Upaya pencarian terus dilakukan di lokasi yang berpotensi.

Kegiatan penyelaman telah dilaksanakan sebanyak 4 sortie. Dari kegiatan ini, kita alhamdulillah bisa menemukan empat orang korban.

Kemudian, KakanSAR Palangka Raya menyampaikan laporan mengenai temuan yang diindikasikan masih bagian korban KMP Virgo Transport-8. Hari ini ditemukan sejumlah 7 korban," ujar Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko dalam konferensi pers di Posko Banjarmasin, Sabtu (26/9).

Ia menjelaskan bahwa proses evakuasi antar-pulau dipercepat menggunakan jalur udara. Hal ini untuk menjaga kondisi jenazah sebelum diidentifikasi secara lebih lanjut.