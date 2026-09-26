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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 27 September 2026 | 01.54 WIB

Harta Milik Kalapas Cibinong Nonaktif Tembus Rp 3,1 M dan 3 Bangunan di Jaksel

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap temuan hunian dengan fasilitas mewah di dalam Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong pada Kamis (24/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap temuan hunian dengan fasilitas mewah di dalam Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong pada Kamis (24/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto tercatat memiliki total harta kekayaan Rp 3.189.411.335 atau sekitar Rp 3,1 miliar. Sosoknya ramai diperbincangkan usai temuan lapas mewah di bawah pimpinannya.

Harta tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang disampaikan pada 28 Januari 2026.

Dari total kekayaan tersebut, aset terbesar Wisnu berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 2.729.284.000. Menariknya, tiga dari lima aset tanah dan bangunan yang dilaporkan berada di Jakarta Selatan.

Berdasarkan dokumen LHKPN, Wisnu tercatat memiliki tanah dan bangunan seluas 183 meter persegi dan bangunan 100 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp 1.015.909.000.

Aset lainnya di Jakarta Selatan berupa tanah seluas 63 meter persegi dengan bangunan 45 meter persegi yang dilaporkan senilai Rp 408.375.000.

Kemudian, terdapat tanah seluas 180 meter persegi dengan bangunan 100 meter persegi yang bernilai Rp 1 miliar.

Selain tiga aset di Jakarta Selatan, Wisnu tercatat memiliki tanah dan bangunan di Kabupaten/Kota Semarang seluas 120 meter persegi dengan bangunan 30 meter persegi senilai Rp 250 juta.

Ia juga memiliki tanah dan bangunan di Depok seluas 31 meter persegi dengan bangunan 20 meter persegi senilai Rp 55 juta.

Untuk alat transportasi dan mesin, Wisnu melaporkan harta senilai Rp 380 juta. Rinciannya berupa mobil Jeep SUV tahun 1995 senilai Rp 30 juta dan Toyota Hilux tahun 2023 senilai Rp 350 juta.

Wisnu juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 25 juta. Sementara kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp 55.127.335. Dalam laporan tersebut, Wisnu tidak tercatat memiliki surat berharga maupun utang.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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