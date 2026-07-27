Harta Eks Gubernur BI Perry Warjiyo Naik 3,5 Kali Lipat, Capai Rp 80 Miliar

Mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Istimewa)
JawaPos.com - Delapan tahun kepemimpinan Perry Warjiyo di bank sentral resmi berakhir jabatan usai ia mundur dari Gubernur Bank Indonesia (BI).
Surat pengunduran diri Perry telah diterima Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Minggu (26/7).
Seiring dengan kekosongan jabatan Gubernur BI, kepemimpinan Bank Indonesia untuk sementara diemban oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti.
Ia akan menjalankan tugas sebagai pelaksana hingga pemerintah bersama DPR menetapkan dan melantik Gubernur Bank Indonesia definitif.
Menelisik harta kekayaan Perry Warjiyo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), totalnya mencapai Rp 80.500.957.247.
Total harta kekayaan itu terakhir dilaporkan Perry Warjiyo pada 15 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.
Harta kekayaan itu disebut naik signifikan sejak awal dirinya menjabat sebagai Gubernur BI pada 2018
Pada tahun 2018, Perry melaporkan bahwa hartanya senilai Rp 22.996.960.535. Jika dikalkulasikan, terdapat kenaikan sejumlah Rp 57.503.996.712 dalam laporan terakhir.
Berdasarkan LHKPN terbaru, Perry Warjiyo tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 14 bidang.
Harta ini tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, Sukoharjo, Sleman, dan Karawang. Harta tidak bergerak miliknya itu senilai Rp 52.326.069.532.
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