Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 22 September 2026 | 19.03 WIB

Kekayaan Ipda Yayat Sudrajat Janggal, Belasan Rumah Mewah Diduga Tak Tercantum di LHKPN

MEWAH: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com) - Image

MEWAH: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan kepemilikan belasan rumah mewah milik Anggota Polri, Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo yang tersebar di sejumlah wilayah. Hal itu merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan dugaan adanya sejumlah aset bernilai tinggi yang dimiliki Yayat. Jumlahnya disebut mencapai belasan properti dan lokasinya tersebar di berbagai daerah.

"Penyidik menduga yang bersangkutan memiliki sejumlah aset mewah yang jumlahnya mencapai belasan, dan tersebar di beberapa tempat, antara lain di Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, Karawang, dan wilayah lainnya," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9) malam.

Menurut Budi, penyidik belum menghentikan penelusuran terhadap aset-aset tersebut. KPK masih mendalami kemungkinan adanya properti atau kekayaan lain yang memiliki kaitan dengan perkara yang sedang dikembangkan.

"Penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset terkait lainnya," jelasnya.

Harta Kekayaan Tak Tercantum di LHKPN

Berdasarkan penelusuran JawaPos.com pada laman elhkpn.kpk.go.id, tidak ditemukan adanya total harta kekayaan Yayat Sudrajat. Diketahui, Yayat Sudrajat merupakan Anggota Polri berpangkat Bintara Polisi.

Jika Yayat melaporkan harta kekayaannya, laman LHKPN KPK akan menampilkan total harta kekayaan Yayat Sudrajat, termasuk di dalamnya berupa aset properti, alat transportasi, hingga kekayaam berupa harta tidak bergerak.

Meski demikian, dalam laman elhkpn.kpk.go.id tidak ditemukan LHKPN bernama Yayat Sudrajat yang berstatus sebagai Anggota Polri.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Diduga Punya Belasan Rumah Mewah, Aset Ipda Yayat Sudrajat Diburu KPK - Image
Kasuistika

Diduga Punya Belasan Rumah Mewah, Aset Ipda Yayat Sudrajat Diburu KPK

Selasa, 22 September 2026 | 15.36 WIB

KPK: Ipda Yayat Sudrajat Punya Belasan Aset Mewah di Jakarta hingga Sukabumi - Image
Kasuistika

KPK: Ipda Yayat Sudrajat Punya Belasan Aset Mewah di Jakarta hingga Sukabumi

Selasa, 22 September 2026 | 03.43 WIB

Kekayaan Tak Wajar, Komisi III DPR Dorong Usut Kasus Ipda Yayat Sudrajat - Image
Kasuistika

Kekayaan Tak Wajar, Komisi III DPR Dorong Usut Kasus Ipda Yayat Sudrajat

Minggu, 20 September 2026 | 06.56 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore