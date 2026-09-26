Jelang Hari Batik Nasional, Shopee Ajak Generasi Muda Ramaikan Festival Batik Nusantara 

JawaPos.com - Menjelang Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober, batik kembali menjadi pengingat bahwa kekayaan budaya Indonesia bisa terus hidup dan berkembang bersama setiap generasi.

Karena itu, Shopee mengajak generasi muda ikut meramaikan Festival Batik Nusantara. Kampanye yang berlangsung 25 September hingga 2 Oktober 2026 itu menghadirkan beragam pilihan batik lokal dengan sentuhan desain yang lebih modern dan dekat dengan gaya keseharian.

Lebih dari sekadar busana untuk acara formal, kini batik semakin dekat dengan keseharian generasi muda. Mulai dari outfit ke kantor, hangout bersama teman, menghadiri acara keluarga, hingga menjadi statement piece dalam gaya sehari-hari, batik hadir dengan interpretasi yang semakin modern dan personal.

Bagi generasi muda, rasa cinta terhadap Indonesia dapat diekspresikan lewat banyak cara. Ada yang menuangkannya melalui musik, seni, kuliner, hingga gaya berpakaian. Batik pun menjadi salah satu medium untuk menunjukkan kebanggaan tersebut dengan cara yang lebih dekat dengan karakter masing-masing. Motif klasik dapat dipadukan dengan potongan modern, sementara warna dan desain yang semakin beragam membuat batik lebih mudah dikenakan tanpa kehilangan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Melalui kampanye Festival Batik Nusantara ini, pengguna dapat mengeksplorasi berbagai pilihan batik Indonesia dari brand lokal pilihan dengan beragam penawaran menarik, mulai dari 100+ Batik Pilihan, dengan harga mulai dari Rp50 ribu, hingga Diskon sampai 50%.

Kampanye Festival Batik Nusantara ini menghadirkan kurasi berbagai brand dan produk lokal berkualitas, mulai dari brand yang mengangkat kekayaan motif tradisional hingga sentuhan desain modern yang relevan dengan gaya masa kini. Koleksi produk yang dapat dinikmati juga sangat beragam, seperti berkebaya, wastra nusantara, atasan/bawahan hingga dress bermotif batik, dan aksesoris batik.

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, mengatakan, Batik merupakan bagian penting dari identitas dan warisan kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang mengikuti zaman. Kami melihat semakin banyak generasi muda yang mengekspresikan kecintaan mereka terhadap Indonesia dengan cara yang kreatif, termasuk melalui gaya berpakaian.

"Melalui Festival Batik Nusantara, Shopee ingin menghadirkan ruang yang semakin memudahkan pengguna untuk menemukan berbagai pilihan batik lokal berkualitas, mulai dari desain bernuansa heritage hingga interpretasi yang lebih modern. Kami berharap kampanye ini dapat semakin mendekatkan batik dengan keseharian masyarakat sekaligus mendukung karya dan kreativitas brand lokal Indonesia," katanya.

Generasi Muda dan Batik: Merawat Warisan, Menumbuhkan Kebanggaan