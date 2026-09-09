ShopeeVIP+ Gandeng Netflix, Langganan Belanja Sekaligus Hiburan

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia. Shopee meluncurkan ShopeeVIP+, yang kini memberikan akses Netflix sekaligus sejumlah keuntungan belanja bagi pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina/(Dimas Choirul/Jawapos.com).
Melanjutkan antusiasme pengguna terhadap program berlangganan ShopeeVIP yang diluncurkan tahun lalu, Shopee hari ini secara resmi meluncurkan program berlangganan terbaru, ShopeeVIP+.
Melalui penawaran "Sekali Langganan, Dapat Semua", ShopeeVIP+ menghadirkan penawaran yang semakin menarik serta ragam manfaat yang lebih luas untuk melengkapi keseharian pengguna.
Mulai hari ini, pengguna ShopeeVIP+ dapat menikmati akses ke Netflix, layanan hiburan terkemuka di dunia. Peluncuran ShopeeVIP+ ini mempertegas komitmen Shopee dan Netflix dalam memberikan manfaat bagi pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina.
Kehadiran ShopeeVIP+ di ketiga pasar ini menjadi langkah strategis untuk menjangkau audiens yang lebih luas di kawasan ini.
Melalui penawaran "Sekali Langganan, Dapat Semua", ShopeeVIP+ menghadirkan penawaran yang semakin menarik serta ragam manfaat yang lebih luas untuk melengkapi keseharian pengguna. Mulai hari ini, pengguna ShopeeVIP+ dapat menikmati akses ke Netflix, layanan hiburan terkemuka di dunia.
Peluncuran ShopeeVIP+ ini mempertegas komitmen Shopee dan Netflix dalam memberikan manfaat bagi pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kehadiran ShopeeVIP+ di ketiga pasar ini menjadi langkah strategis untuk menjangkau audiens yang lebih luas di kawasan ini.
Pengalaman berbelanja kini tidak lagi hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada kemudahan dan manfaat tambahan yang menyertai setiap transaksi. Nilai lebih melalui layanan yang relevan, pengiriman cepat, dan promo menarik menjadi alasan utama pengguna dalam menikmati pengalaman belanja online. Mulai hari ini, pelanggan ShopeeVIP+ bisa mendapatkan keuntungan yang lebih menyeluruh yaitu Akses Netflix, Gratis Ongkir Instan Tanpa Batas, dan Voucher Diskon Setiap Hari.
Dengan akses Netflix, pengguna ShopeeVIP+ dapat menikmati berbagai film dan serial favorit, mulai dari tayangan global populer seperti Squid Game dan Stranger Things, hingga tayangan Indonesia unggulan seperti Gadis Kretek, Nightmares and Daydreams, The Shadow Strays, dan Abadi Nan Jaya.
Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia mengatakan, "Seiring berkembangnya kebutuhan dan preferensi pengguna, kami melihat semakin besarnya minat terhadap layanan berlangganan yang menawarkan kemudahan sekaligus nilai tambah dalam keseharian. Dengan menghadirkan program berlangganan terbaru ShopeeVIP+, pengguna dapat menikmati pengalaman 'Sekali Langganan, Dapat Semua dengan menggabungkan berbagai keuntungan berbelanja dan penawaran menarik dalam satu program. Pada peluncuran ini, kami menggandeng Netflix sebagai salah satu mitra strategis, sehingga. pengguna dapat menikmati akses ke hiburan premium global dan lokal sebagai bagian dari manfaat berlangganan. Ke depannya, kami akan terus memperluas manfaat dan kemitraan ShopeeVIP+ agar semakin relevan dan bernilai bagi seluruh pengguna."
Tizar Patria Irsyadi, Head of Business Development and Partnerships, Southeast Asia, Netflix mengatakan, "Kami sangat antusias berkolaborasi dengan Shopee melalui ShopeeVIP+ yang memadukan ragam hiburan kelas dunia dari Netflix dengan keunggulan Shopee dalam menghadirkan nilai tambah bagi keseharian pengguna. Ini merupakan kemitraan e-commerce pertama Netflix di Asia Tenggara, sekaligus mencerminkan fokus kami dalam membangun hubungan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Dengan semakin banyaknya tayangan Indonesia yang hadir bersama beragam hiburan global, Netflix menawarkan tontonan untuk setiap orang dalam berbagai bahasa, genre, dan format. Kami terus memperluas cara untuk terhubung dengan para pelanggan melalui kemitraan strategis, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati pengalaman menonton tayangan Netflix kelas dunia."
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Jawa Pos
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