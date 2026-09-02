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Rabu, 2 September 2026 | 15.39 WIB

Sound-nya Ada di Mana-Mana! Lagu Iklan Shopee bareng Naykilla & Tenxi Makin Ramai Dipakai

Tren “Kasih Aba-Aba 2.0” kembali ramai menghiasi media sosial/(Istimewa). - Image

Tren “Kasih Aba-Aba 2.0” kembali ramai menghiasi media sosial/(Istimewa).

JawaPos.com - Tren “Kasih Aba-Aba 2.0” kembali ramai menghiasi media sosial. Lagu yang dibawakan Naykilla dan Tenxi dalam iklan terbaru Shopee ini mencuri perhatian berkat perpaduan beat yang catchy, lirik yang mudah diingat, serta gaya playful keduanya. Tak hanya ditonton, sound tersebut juga mulai dimanfaatkan warganet untuk mengisi beragam konten kreatif di media sosial.

Antusiasmenya pun terlihat dari angka yang terus bertambah di berbagai platform. Video iklan Shopee 9.9 bersama Naykilla dan Tenxi yang membawakan Kasih Aba-Aba 2.0 di sosial media Tiktok berhasil meraih total lebih dari 18 juta views, sementara total views di Instagram pun mencapai 13 juta views. Serta, YouTube telah juga sukses ditonton lebih dari 10 juta kali.

Menariknya, viralnya “Kasih Aba-Aba 2.0” nggak berhenti pada video kampanyenya saja. Di TikTok, sound “Kasih Aba-Aba 2.0” bahkan telah digunakan dalam ribuan video, dengan berbagai interpretasi kreatif dari pengguna. Ada yang menjadikannya backsound untuk joget, karaoke, transisi outfit, sampai konten keseharian dengan gaya masing-masing. Semakin banyak yang ikutan, semakin beragam pula cara sound ini muncul di For You Page.

Mau Ikutan Keseruannya? Cobain Ide Ini!
Buat kamu yang sudah sering dengar “Kasih Aba-Aba 2.0” berseliweran di timeline, sekarang waktunya ikut meramaikan. Nggak harus bikin konten yang ribet, justru keseruannya ada saat kamu bisa membawa versi dan karakter sendiri ke dalam tren ini.

Tren “Kasih Aba-Aba 2.0” kembali ramai menghiasi media sosial/(Istimewa).

1. Ikutan Jedag Jedug Challenge
Kalau ingin sesuatu yang enerjik, coba ikutan Jedag Jedug Challenge “Kasih Aba-Aban2.0” seperti yang ada di akun media sosial Shopee Indonesia. Mainkan transisi mengikuti beat lagu, lalu eksplor gaya paling ekspresif kamu. Bisa lewat perubahan outfit, pose, ekspresi wajah, sampai transformasi dari look santai menjadi lebih extra.Semakin pas transisinya dengan beat, semakin satisfying hasil akhirnya!

Tren “Kasih Aba-Aba 2.0” kembali ramai menghiasi media sosial/(Istimewa).

2. Karaoke Challenge, Tapi Bikin Versimu Sendiri
Buat yang lebih suka nyanyi, ada juga  Karaoke Challenge “Kasih Aba-Aba 2.0” seperti yang dilakukan Tenxi. Salah satu daya tarik format ini adalah lagunya bisa dibawakan dengan gaya yang bebas dan playful. Kamu bahkan bisa mencoba menyanyikannya dalam berbagai bahasa, aksen, atau karakter suara bersama teman. Nggak perlu terlalu.serius, semakin spontan, justru semakin seru!

3. Bikin “Kasih Aba-Aba” Versi Circle Kamu
Punya teman satu geng yang selalu punya kode sendiri? Sound ini bisa jadi bahan
konten yang pas. Misalnya, satu orang memberikan “aba-aba” untuk ganti pose, pindah tempat, menunjukkan outfit, atau melakukan gerakan tertentu mengikuti beat. Cocok dibuat bareng teman kantor, sahabat, pasangan, sampai keluarga

4. Jadikan Soundtrack Momen Random Sehari-hari 
Nggak jago dance atau karaoke? Nggak masalah. Gunakan sound-nya untuk mengiringi konten ringan seperti GRWM, unboxing barang belanjaan, mini vlog, kegiatan bareng bestie, sampai momen lucu sehari-hari. Karena lagunya sudah memiliki karakter yang fun, bahkan video sederhana bisa terasa lebih hidup.

Ramainya “Kasih Aba-Aba 2.0” menunjukkan bagaimana sebuah lagu dari kampanye iklan bisa berkembang menjadi bagian dari tren di media sosial. Dengan jutaan penayangan dan ribuan konten yang menggunakan sound tersebut, Naykilla dan Tenxi sukses membawa nuansa Shopee 9.9 lebih dekat dengan keseharian warganet. Kini, giliran pengguna media sosial untuk berkreasi dengan versi “Kasih Aba-Aba 2.0” masing-masing.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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