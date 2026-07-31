Terus Berinovasi, Shopee Sabet Top Digital Application Marketplace di Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026

Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita menerima penghargaan Top Digital Application Marketplace dalam ajang JawaPos.com Digitalh Excellence Awards 2026. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com).
JawaPos.com – Shopee menyabet penghargaan Top Digital Application Marketplace dalam ajang JawaPos.com Digitalh Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan digital di Indonesia.
Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, mengatakan bahwa penghargaan Top Digital Application Marketplace menjadi apresiasi sekaligus penyemangat bagi Shopee untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan pengalaman belanja online yang semakin mudah, aman, dan nyaman.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan dan berbagai inisiatif yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pengguna, kami percaya bahwa pengembangan platform yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan pengalaman bertransaksi yang semakin baik, tetapi juga mendukung pertumbuhan para pelaku usaha serta memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia. Ke depannya, Shopee akan terus berkomitmen menghadirkan inovasi yang relevan, inklusif, dan berdampak positif sehingga dapat terus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia," jelas Satrya, Kamis (30/7).
JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi di Indonesia.
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CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku perubahan yang terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Sudah saatnya kita menghadirkan sebuah penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada perusahaan, kepada institusi dan organisasi yang terus beradaptasi, yang terus berinovasi, dan terus memberikan menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas.
Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui metodologi survei independen sehingga pemenang ditentukan langsung berdasarkan persepsi masyarakat.
"Pengambilan data sendiri menggunakan angket tertutup, jadi pemenang tidak ditentukan oleh juri melainkan langsung oleh suara publik," kata Wawan.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan transformasi digital sekaligus dorongan agar perusahaan terus berinovasi.
"Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan atas keberhasilan transformasi digital yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan amanah untuk terus menjadi pelopor inovasi, memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," ujar Molly membacakan sambutan Menteri.
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