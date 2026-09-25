Kapolri Luncurkan Empat Inovasi Digital untuk Perkuat Pelayanan dan Keselamatan Lalu Lintas

JawaPos.com - Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi momentum bagi Polri untuk mempercepat transformasi pelayanan lalu lintas. Perubahan diarahkan untuk menyederhanakan urusan masyarakat, meningkatkan transparansi pelayanan, dan menjaga keselamatan di jalan.

Semangat tersebut menjadi bagian dari Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Mengusung tema “Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri”, peringatan tahun ini menegaskan komitmen menghadirkan Polantas yang semakin humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Kapolri meluncurkan empat inovasi, yakni Pembayaran Tilang melalui Digital Korlantas, STNK Digital, Kios SIM, serta aplikasi web SIAP JALAN.

Keempat inovasi tersebut menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyelesaian tilang, dokumen kendaraan, pencetakan SIM, hingga kesiapan sebelum berkendara.

Melalui Digital Korlantas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi dan pembayaran titipan denda tilang secara digital. Prosesnya terhubung dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) hingga pelimpahan dana ke Rekening Penampungan Lainnya Kejaksaan.

Setelah putusan pengadilan, apabila nilai denda lebih rendah dari uang yang dititipkan, selisihnya dikembalikan kepada pengguna melalui sistem.

STNK Digital membawa dokumen kendaraan ke dalam ponsel masyarakat. Data kendaraan terhubung dengan pangkalan data Korlantas dan dilengkapi kode QR dinamis tersertifikasi.

Selain mempermudah masyarakat dan petugas saat pemeriksaan, sistem tersebut juga memperkuat perlindungan terhadap pemalsuan dokumen kendaraan.